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﻿警查閉路電視鎖定行蹤 ﻿贓款存兩銀行﻿﻿便利店刀匪落網﻿

2018-06-25 列印
■探員將賊人押返牛頭角重組案情。
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　　秀茂坪一間便利店上周三遭持刀歹徒「光顧」，被劫去六千元現金，警方重案組經連日不懈蒐證後，閃電鎖定賊人行蹤，發現他犯案後乘的士逃往牛頭角，再將贓款分別存入兩家銀行。警員上周五展開行動，於秀茂坪區拘捕一名無業男子，涉嫌行劫，正調查其犯案動機及贓款下落。

　　據了解，被捕四十五歲姓葉男子現時報稱無業，之後曾在地盤工作，家住秀茂坪安達邨。上周三案發後，警方即翻看現場閉路電視片段，發現賊人犯案後，即召的士逃往牛頭角，並將犯案時所戴的口罩、鴨舌帽，以及用以行劫的利刀等物，棄置在佐敦谷北道的士站附近的垃圾桶。

　　賊人之後往淘大商場的滙豐銀行，懷疑將部份贓款存入戶口，之後又返回佐敦谷北道，到一家恒生銀行再度存款，然後返回安達邨。警方於上周五晚展開行動，在安達邨以涉嫌行劫拘捕葉，目前正調查贓款下落及其犯案動機。昨早九時許，探員再將葉押返牛頭角重組案情。

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