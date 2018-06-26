﻿法庭變觀星台 女律師紛旁聽睹張智霖風采

張智霖（Chilam）昨天出庭作供時表現有禮、冷靜，審訊期間有不少法庭女職員及數名女律師輪流出入法庭旁聽，以一睹Chilam風采，有兩三名少女粉絲從上周開審後每天均結伴到場旁聽，並笑着向離庭的Chilam揮手道別。



Chilam作供指，約在一四年一月公司前總經理梁雅詩以WhatsApp向他稱，正為他接洽按摩椅品牌OGAWA的工作，約一周後被告指已傾妥價錢為三百八十八萬元，並稱：「已盡咗力啦！」張同意。同年八月二十九日張赴吉隆坡舉行一場《Chilam Crazy Hours Live》演唱會，OGAWA贊助演唱會，當晚OGAWA老闆、員工、廣告公司十數人要求到後台與Chilam拍照，遭不少工作人員阻止或限制時間，令人大惑不解。



張作供時指事件引起OGAWA一名女代表私下向其妻袁詠儀抱怨：「大家咁支持Chilam，但就得到不受尊重嘅對待。」對話中，她透露花了四百多萬元投資拍廣告，卻得如此對待。張始發現合約有價錢差額，回港後與公司老闆蕭定一討論，蕭指必須找出真相。張在一次會議中問被告梁：「係咪你喺中間食咗差價？」梁否認稱：「冇可能。」其後蕭致電張，指被告承認私吞了九十二萬差價並認錯。被告翌日存回九十二萬至張的私人戶口，但張認為不恰當後，依程序應把錢存入公司戶口，再由公司發還其應得的八成八。



辯方指被告從來沒有在會議上承認私吞差價，張則回應指被告沒有口頭上承認偷竊，但表情上已承認，如她面露難色、慚愧及眼神不敢望他人等。案件今續審。



