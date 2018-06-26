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﻿麥玲玲︰恐預示有變故

2018-06-26 列印
　　天氣反常，生態出現奇怪現象，是否為人帶來預兆。對於木瓜雄樹疑受酷熱天氣影響「變性」結瓜，堪輿學家麥玲玲指出，中國人一向相信天有異象，或者代表不祥先兆。

　　麥玲玲舉行，例如竹開花，中國人認為代表會有旱災，而鐵樹開花，則可能預示有變故。對於今次雄木瓜樹疑因天氣酷熱而結果，麥玲玲指，政治局勢及經濟方面可能會出現突如其來的艱難變化，大家須多留意股市變動和中美貿易戰所帶來的影響。不過，她表示，若有關現象非大規模發生，只是個別案例，市民不用太過擔心。

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