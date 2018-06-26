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﻿美股中段跌387點

2018-06-26 列印
　　美國股市本周首個交易日中段下挫，杜指報二四一九三點，跌三百八十七點；納指則報七五○六點，跌一百八十六點。滙控美國預託證券價格見七十三點八六港元，升零點一一港元；騰訊則見三百八十一點七七港元，跌七點○三港元。紐約期金報每盎司一千二百六十八點一美元，跌二點六美元；紐約期油則報每桶六十八點三美元，跌零點二八美元。
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