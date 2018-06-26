YoYo上周五在社交平台facebook貼文及上載電話錄音，指步往旺角港鐵站大堂途中，被一名軍裝警員截查索取手機號碼及地址，當晚即接獲對方的WhatsApp及來電要求進一步交往；事後向投訴警察課投訴。
投訴警察課明向女模錄口供
YoYo上周五在社交平台facebook貼文及上載電話錄音，指步往旺角港鐵站大堂途中，被一名軍裝警員截查索取手機號碼及地址，當晚即接獲對方的WhatsApp及來電要求進一步交往；事後向投訴警察課投訴。
勁Chok出庭 袁詠儀揭發 Chilam頂證前經理人涉落格
藝人張智霖（Chilam）昨天出庭頂證公司前女總經理梁雅詩涉「落格」九十二萬元廣告費。Chilam到達法庭及離庭時均企定定擺好姿勢，任由記者拍攝靚相，非常之chok。 400多萬廣告費私吞92萬 Ch...
2018-06-26
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挖出惡勢力「保護傘」 習近平厲行禁毒
近日國家主席習近平就禁毒工作作出重要指示，強調要加強黨的領導，充份發揮政治優勢和制度優勢，完善治理體系，壓實工作責任，廣泛發動群眾，走中國特色的毒品問題治理之路，堅決打贏新時代禁毒人民戰爭。 明日是一...
2018-06-26
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全面落實「板門店宣言」 兩韓討論連接鐵路公路
南韓統一部人士周一表示，南北韓雙方從周二起陸續舉行鐵路、公路等小組會議，討論兩韓連接鐵路、公路和森林合作項目，落實板門店宣言。 韓聯社報道，繼上周的體育會談和紅十字會會談後，南北韓本周將接連在開城、金...
2018-06-26
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屋苑紛錄高價成交
據星島地產網報道，二手屋苑紛錄高價成交，其中沙田第一城2房中層戶成交呎價達20704元，創屋苑呎價新高；此外，上環帝后華庭中層2房單位亦以呎價23232元沽出，刷新屋苑新高。 第一城每呎2.07萬破頂沽 美聯首席聯席區域經理黃錦瀚透露，沙田第一城51座中層A室，面積284方呎，2房間隔，以588萬元成交，呎價20704元，創屋苑呎價新高，較舊紀錄20599元再推高約0.5%。新買家為上車客，現時同類放盤約80伙。 中原分行經理林世華表示，上環帝后華庭2座中層E室，面積393方呎，2房間隔，業主起初叫價908萬元，最終追價以913萬元易手，呎價23232元，創屋苑呎價新高，新...
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跌至三周低位 擬限中企投資 杜指瀉328點
美股周一跌見三周新低，杜指初段曾跌325點或1.2%，見24255點；標指和納指分別跌1%和1.4%。美國財政部打算周二發出新規，限制中國對美科技公司投資，消息利淡美股在過去10個交易日中有九日報跌。...
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死神來了
美斯兩場分組賽毫無表現，更欠缺領袖風範，連累阿根廷僅得一分陷出局邊緣，相反有尼日利亞美斯之稱的阿密特穆沙獨轟兩球，效力莫斯科中央陸軍更儼如有半個主場之利，美斯今晚尾輪有力領軍於聖彼得堡十字架球場打敗正版晉級。（now616、618台周三凌晨2:00直播） 阿根廷首仗被冰島逼和1:1，美斯射失關鍵十二碼；上仗更淨吞克羅地亞三蛋，這名隊長更恍如隱形。此子兩仗入球和助攻欠奉，全程垂頭喪氣，被斥欠缺隊長風範。 美斯狀態不及A貨 這名剛於周日度過三十一歲生日的鋒將心情好轉，於國家隊家庭日暨生日會盡情慶祝，和隊友迪馬利亞女兒等合照展現燦爛笑容，更豪言：「未能為國家隊問鼎世盃，我不會退下...
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新加坡直擊 闖Dyson亞洲總部 吸塵王摩法揭秘
憑每分鐘125,000轉極速轉速而熱賣的Dyson Cyclone V10無線吸塵機，成功關鍵在於其精心研發的新摩打。記者早前獲邀前往新加坡，有機會窺探品牌不作對外開放的數碼摩打製作工場及亞洲首個科技...
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30歲嫩媽復出拍戲 直擊梁洛施掃Victoria's Secret喱士底褲
上周踏入三字頭嘅梁洛施（Isabella）和前度男友李澤楷育有三名兒子，長居外地湊仔嘅嫩媽日前透過Angelababy嘅經理人Kim宣佈正式復出。日前本報喺中環ifc發現Isabella星蹤。當日佢戴...
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社論——守航空安全關要企硬
九一一恐襲事件之後，全球航空保安大提升，若有人不遵守，不准登機。因此，上月底立法會議員馬逢國攜帶超過一百毫升造型髮膠上機，立下壞先例。機管局昨回覆立法會，強調十分關注機場保安職員未有嚴格執行限攜液體上機的規定，已督促他們必須嚴格遵守機場航空保安程序。 航空安全規則定明，所有人不得攜帶多於一百毫升液體上機，不論甚麼液體。而馬逢國試圖攜帶裝於二百克容器內的造型髮膠上機。據報道，保安員要求他將髮膠寄艙或丟棄，遭他拒絕，也以議員身份就規則與保安爭拗，並提及機管局行政總裁，最終獲放行。 航空安全涉數百人性命，任何人都要遵守，否則人人以不同藉口，要求豁免，就無法維持，最終造成危險。隨著...
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田泰安神駒數胡
田泰安剛於周日夥拍「加州議長」摘下今季最後一場級際賽精英盃，騎者的頭馬數目已增至四十八場，僅欠三W便可刷新其個人的一季頭馬紀錄。昨晨田泰安收操後坦言心情緊張，希望可盡早達成心願，對於明晚谷戰的七匹座騎，他認為以「英明神駒」和「幸運神駒」最有機會助他向目標邁進。 「英明神駒」季內九戰未贏，但在四次谷戰中得過亞季殿各一，表現顯然比較跑田草優勝，這匹灰馬明晚出戰唯一勝程千八米，田泰安認為是牠重響勝鼓的好機會︰「我過往曾策騎『英明神駒』出賽，再看牠的谷戰往績，已肯定牠跑比較鬆軟的場地，表現會較好，而今次回師谷中勝程，爭勝機會應較早前幾仗樂觀。縱使同場有幾匹高分馬極具實力，但牠們都欠...
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