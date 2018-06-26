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﻿投訴警察課明向女模錄口供

2018-06-26 列印
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　　上周女模特兒伍淑怡（YoYo），指在旺角被巡邏警員「抄牌」索取手機號碼事件，警方對事件十分重視及積極跟進，投訴警察課將於明天正式向YoYo錄取口供。YoYo表示，她將會帶備與案有關證據助查，而身邊的朋友也支持她投訴警員不當行為。至於涉案旺角警署的一名軍裝警員，案發後已沒有再聯絡她。

　　YoYo上周五在社交平台facebook貼文及上載電話錄音，指步往旺角港鐵站大堂途中，被一名軍裝警員截查索取手機號碼及地址，當晚即接獲對方的WhatsApp及來電要求進一步交往；事後向投訴警察課投訴。

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