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﻿驚見「小強」掛出閘機 司機大呼：老友捉實

2018-06-26 列印
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　　近日不時下雨，「小強」蹤影無處不在！網民Kit Li前日在facebook群組「小心駕駛」上載一幅相片（見圖），指在駕車出停車場時，驚見一隻「小強」（蟑螂）掛在出閘機上，他不禁向「小強」說：「老友，捉實呀」、「唔好跌呀，我嘟八達通㗎喇」。

　　帖文吸引逾千網民讚好及留言，有網民稱對「小強」聞風喪膽，指「見到都打冷震」；更有網民笑言：「一拍卡嗰吓就飛入車廂」。事主李先生向本報表示，事發當晚九時許，與妻兒到外母家用膳後，駕車駛離馬鞍山利安停車場時遇上「小強」，「當時要入兩張泊車優惠飛，猶豫咗一陣之後，快快手咁入埋同拍卡走咗」，笑言下次見狀「一定要開Live」，並揚言日後車內要有殺蟲水，以備不時之需。

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