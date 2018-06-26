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﻿國際航空學院夥VTC推職學計劃

2018-06-26 列印
　　機場三跑工程已動工一年多，預料落成後旅客將大增，須聘用更多航空業人才應付需求。香港國際航空學院及職業訓練局（VTC）昨簽署合作備忘錄，推出航空業VTC Earn & Learn職學計劃，為本港航空業培訓生力軍。

　　機管局行政總裁林天福希望透過今次合作，能協助青年在掌握專業知識及技術，獲取穩定收入，而香港國際航空學院會積極向機場業務夥伴推廣有關內容，吸引更多同業支持和參與。VTC主席鍾志平相信，計劃能讓學員掌握專業知識與實操技能，為業界長遠發展作出貢獻。

  有關課程內容涵蓋航空學入門、實用航空貨運運作及技術、機場及航空公司營運基礎等多個專業範疇，學員在培訓期內可獲僱主全數資助學費，期間會以兼讀方式修讀文憑課程。

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