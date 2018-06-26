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﻿「綿羊」撞貨車　騎士傷重亡

2018-06-26 列印
■消防人員搶救被困車底鐵騎士。
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　　昨午十二時許，九龍灣發生奪命交通意外。一名四十一歲男子，駕駛綿羊電單車沿宏照道向旺角方向駛至近常怡道時，與一輛貨車相撞。兩車相撞後，鐵騎士人仰車翻及被捲入貨車底，胸部重創昏迷。報警後消防員將昏迷鐵騎士救出，救護員為傷者急救後送院，惜搶救無效死亡。

　　警員封鎖現場調查，五十九歲貨車司機通過酒精呼氣測試，事後涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕及帶署調查。肇事貨車及電單車事後被拖走檢驗，東九龍總區交通部特別調查隊正跟進及調查意外原因。據悉，死者為小西灣一間中學的老師麥肇輝，報住上環，任教企會財科及綜合人文科。

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