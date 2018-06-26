﻿白田邨請願開通道 區議員受傷

田泰安剛於周日夥拍「加州議長」摘下今季最後一場級際賽精英盃，騎者的頭馬數目已增至四十八場，僅欠三W便可刷新其個人的一季頭馬紀錄。昨晨田泰安收操後坦言心情緊張，希望可盡早達成心願，對於明晚谷戰的七匹座騎，他認為以「英明神駒」和「幸運神駒」最有機會助他向目標邁進。 「英明神駒」季內九戰未贏，但在四次谷戰中得過亞季殿各一，表現顯然比較跑田草優勝，這匹灰馬明晚出戰唯一勝程千八米，田泰安認為是牠重響勝鼓的好機會︰「我過往曾策騎『英明神駒』出賽，再看牠的谷戰往績，已肯定牠跑比較鬆軟的場地，表現會較好，而今次回師谷中勝程，爭勝機會應較早前幾仗樂觀。縱使同場有幾匹高分馬極具實力，但牠們都欠...

2018-06-26