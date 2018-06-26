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﻿白田邨請願開通道 區議員受傷

2018-06-26 列印
■受傷區議員甄啟榮，事後送院治理。
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　　深水埗區議員甄啟榮與近百名深水埗白田邨街坊，不滿房屋署封閉白田商場，並停用唯一接駁白田上邨及下邨的升降機通道。昨午三時，在白田邨房署辦事處外拉橫額請願，期間有人疑欲強行闖入辦公室與保安員發生衝突，混亂中有三人受傷，報警後傷者獲送院。警方暫將案件列求警調查處理。

　　據悉，區內新商場明年才落成，甄啟榮及居民認為現時圍封舊商場，並停用接駁白田上及下邨升降機通道，對街坊出入不方便，故要求房署暫緩圍封舊商場通道，直至新商場通道啟用。

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