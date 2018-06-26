  • 2018年6月26日 星期二
  • 30º
  • 75%
熱門： 張智霖世盃狂熱沙中線元朗天橋七一遊行

日報新聞 > 港聞

﻿花式飛行墜機　機師情況好轉

2018-06-26 列印
Previous Next

　　前日在大埔馬屎洲上空練習花式飛行發生墜機意外，一度命危的二十三歲姓李機師，經在沙田威爾斯醫院深切治療病房留醫一天後，昨日情況好轉，轉為情況嚴重。據悉，李為房屋署的二級監工，同時擁有小型飛機師資格三個月。

　　民航處三名人員，昨晨在多名消防員、地政署及測繪處人員協助，在現場調查事故原因及蒐證。至下午民航處檢走三袋涉事飛機零件殘骸調查（見圖）。民航處預料在一個月內發表初步報告。本身是民航機師的立法會議員譚文豪質疑事故傷者稱，進行花式飛行表演，除了一般私人飛機牌照外，還要持有花式飛行牌照，希望民航處透露更多資料。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd