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﻿兩海濱發展項目八月招標

2018-06-26 列印
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　　政府去年在《施政報告》預留五億元撥款推動海濱發展，海濱事務委員會昨舉行會議，發展局提交最新文件指，「星光大道」延伸至紅磡的一段約五百米海濱，以及大角咀近海暉道花園的四百米海濱（見圖），均具發展空間，建議在八月開始招標，要求顧問公司為兩個地點分別提出兩個主題，如「後花園」、「浪漫拍拖勝地」、「最佳煙花觀賞地」等。顧問須確保將主題融入地區特色，亦可提出加入有趣新設施及提升現有設備，例如種植本地原生植物綠化海濱環境，以鼓勵訪客「回頭」重遊。

        另外，顧問亦須列出前往兩處海濱的五條最愛歡迎路線，就如何改善整個行程的體驗、安全性，便利、舒適程度等提出建議。當局預計顧問研究為期兩年，十月正式開展研究工作。

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