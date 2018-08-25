﻿港隊體操第一人 衞冕創歷史跳馬王子再奪金

香港運動健兒在耶加達亞運會再添一金！「跳馬王子」石偉雄以完美動作，力壓群雄，在男子跳馬項目衝金，是他在亞運會的兩連霸，創下香港體操史。成功之路荊棘滿途，曾在賽場上傷及頸椎、幾乎在體操場上止步的石偉雄，兩年前又因右肩韌帶斷裂而養傷十六個月，但他不放棄，求家人准他上場拼搏，終在亞運再度稱王。



亞運會昨天舉行跳馬項目決賽，香港選手石偉雄（石仔）以「前手前空翻兩周轉體一八○」及「笠松轉體九九○」，分別取得十四點七七五分及十四點四五分，最後以平均十四點六一二分擊敗韓國勁敵，連續兩屆在亞運會奪得跳馬金牌。



壓力下發揮水準



現年二十七歲的石仔，先後三戰亞運，一四年在仁川亞運會擊敗韓國及中國選手，奪得香港史上首面體操金牌，被稱為「跳馬王子」。他今屆神奇衞冕，坦言壓力比上屆大，幸發揮水準，形容衞冕是難得的事。



養傷錯過奧運 誓不低頭



石仔六歲時參加興趣班後愛上體操，中三投身全職運動員。二○○六年石仔以十多歲之齡，出戰昆明全國體育比賽，期間不幸墮地受傷，頸椎移位壓住中樞神經，軟骨變形，連走路也困難。但他無懼傷患，手術後重新學習走路，堅持下去，全因他喜愛體操。



一六年石仔又遇挫折，他出戰奧運資格賽，受傷患影響，失落奧運參賽資格。回港後，他發現自己右肩韌帶斷裂導致萎縮，須接受治療和休養，闊別體操場十六個月。他不向傷患低頭，接受手術後即回歸訓練場。



石仔透露，家人曾心痛受傷，勸他放棄體操，他跪在地上求家人成全其體操夢，終打動家人，讓他繼續走體操運動員之路。石仔的堅持，奠定今天的成就。他昨天衞冕成功後，頗有感慨，指曾因傷患而錯過上屆奧運會，冀個人經歷能夠勉勵港人，遇到難關或樽頸位要保持耐性和堅持，不斷追尋夢想。