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室內設計師假稅單申信用卡判感化

2018-08-25 列印
　　室內設計師為取得星展銀行信用卡「迎新贈品」黃子華棟篤笑門票，去年十二月二十五日以假稅單作出申請，早前承認一項使用虛假文書罪，昨於東區裁判法院判刑，辯方求情時指被告實為飛行里數而申請信用卡，上次提堂時指為取得門票屬口誤，主任裁判官指羅德泉反問「門票（及機票）有得買嘛？」辯方續指感化報告顯示被告態度正面，現已知錯及感後悔，羅官聽畢求情判被告接受感化令十二個月。

　　辯方求情時指現年卅三歲的被告林直峰欲獲取黃子華棟篤笑門票，因「一時貪念」而犯案，羅官反問「門票有得買嘛？」辯方隨即指出林實為申請信用卡所贈的飛行里數而犯事，而該飛行里數至多可換取至台北的機票，羅官則指「機票都買得到」。

　　辯方續指被告為直正青年，沒有不良嗜好及欠債，因林父去年中風，被告同時兼顧工作及照顧父親而「心情煩躁」故作出「錯誤決定」，而銀行亦沒有因此蒙受損失，望法庭輕判。

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