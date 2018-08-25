室內設計師假稅單申信用卡判感化

辯方求情時指現年卅三歲的被告林直峰欲獲取黃子華棟篤笑門票，因「一時貪念」而犯案，羅官反問「門票有得買嘛？」辯方隨即指出林實為申請信用卡所贈的飛行里數而犯事，而該飛行里數至多可換取至台北的機票，羅官則指「機票都買得到」。
辯方續指被告為直正青年，沒有不良嗜好及欠債，因林父去年中風，被告同時兼顧工作及照顧父親而「心情煩躁」故作出「錯誤決定」，而銀行亦沒有因此蒙受損失，望法庭輕判。
香港運動健兒在耶加達亞運會再添一金！「跳馬王子」石偉雄以完美動作，力壓群雄，在男子跳馬項目衝金，是他在亞運會的兩連霸，創下香港體操史。成功之路荊棘滿途，曾在賽場上傷及頸椎、幾乎在體操場上止步的石偉雄，...
2018-08-25
迪士尼樂園的商品價格向來不便宜，但遊客仍樂意購買。豈料上海迪士尼周四發生「搶氣球」事件，有指遊客一擁而上搶去販賣的氣球，網民大罵離譜：「太丟臉！」 有網民在微博上載一段影片，片中的工作人員拿著為數不少、售價為八十人民幣的氣球，突然一群遊客爭搶氣球，場面混亂，大堆氣球短短十秒就被搶光。其中一名穿白衣的男子拿著氣球，笑容滿面的從人群中擠出來，路過民眾見狀都簇擁上前，但據悉氣球並不是免費派發的。 有報道引述目擊人士稱，迪士尼巡遊完結，一個遊客想買氣球，正當工作人員解開氣球繩子時，突然有人大喊：「搶氣球啊」，接着就出現大批遊客上前搶光氣球，工作人員事後回應：「完全不能理解！」 大批...
2018-08-25
美國賓夕凡尼亞州警方正調查前花花公子模特兒克里斯蒂娜被殺案。她被發現臥屍牀上，驗屍報告證實她被勒死。據報道，克里斯蒂娜搬到上址僅一星期，上周六她曾報案指幾件珠寶和手袋被盜，警方沒透露兩件案是否相關。 三十六歲的前花花公子模特兒、內衣模特兒克里斯蒂娜卡夫（Christina Kraft）的屍體周三晚在阿德莫爾西區西布利大道的寓所內被發現，驗屍報告證實她被勒死，但警方暫時沒有拘捕任何人。據報，克里斯蒂娜周六曾報案指貴重財物包括珠寶和手袋被盜，未知跟她被殺案是否有關連。 一名居於案發大廈內的居民跟媒體表示，克里斯蒂娜一星期前才搬到上址。 另一名居民指當區治安良好，對發生命...
2018-08-25
經過多月來少有大型新盤登場後，將軍澳日出康城LP6日前開價，是政府公佈新房策後，首個推出的全新大型項目。LP6首批涉及487伙，包括一至三房戶，計及最高19.5%折扣後，一房戶最平449.2萬元起。 ...
2018-08-25
中美貿易談判結束，但未有取得突破，加上港匯持續偏弱，市場擔憂資金急劇外流，拖累市場投資氣氛，港股低開224點後反覆向下，收市仍跌118點，收報27671點。 中美一連兩日的貿易談判正式落幕，雙方未有達...
2018-08-25
阿仙奴英超開季二連敗後，據報新領隊烏尼今晚聯賽主場鬥另一支零分的倫敦打吡死敵韋斯咸，會將表現不濟的格列沙加貶為後備，向眾將示警。因表現不濟被槍手名宿麥臣點名批評的奧斯爾及米希達利恩，為免成為下一個開刀對象，今仗定打出身價波領兵初響勝鼓，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台今晚10:00直播） 首兩輪英超兵工廠先後主場0:2和作客2:3不敵曼城及車路士，中場格列沙加期間頻頻失位和輕易失掉控球權，有傳烏尼今仗會將此子貶為後備，由烏拉圭新援盧卡斯托拉拿取代。 除格列沙加外，奧斯爾和米希達利恩亦成為眾矢之的。兩人回防態度欠積極，未能有效執行烏尼的前場壓迫戰術，槍手名...
2018-08-25
又到小朋友開學大日子，不少家長都為子女開學入貨而煩惱，Zoey特別為大家搜羅特價開學用品精選，如水樽、書包、鞋履，甚至書枱燈，都有筍價優惠，各位家長們勿錯過。 文︰Angel圖︰黃頌偉 齊集多...
2018-08-25
古天樂（古仔）與張智霖（Chilam）前晚出席電影《L風暴》的首映禮，大會突然在台上送上兩人在95年合拍的電視劇《天地男兒》合照，可見當年古仔白白淨淨的靚仔樣，他一見舊照顯得有點錯愕，更笑言擺明是整蠱...
2018-08-25
住慣了亞洲酒店，到了歐洲酒店總是不大習慣，尤其到了冰島、挪威這些地方，酒店房間看起來不錯，但用起來就知道不足之處，水龍頭、電掣、電燈開關，或者客房服務，一定會有些不應該有的紕漏，洗頭水、護髮素時有時無，牙膏牙刷要自己帶是常識，浴袍也時有時無。 突然發現房間裏原來還有拖鞋供應，簡直喜出望外。這次在奧斯陸住在市中心五星級的Grand Hotel，酒店真的很漂亮很Grand，客房也很像樣，family room面積很大，房中還有一個專門放行李的小房，睡袍拖鞋都有，熱水壺、咖啡機齊備，但想要煮熱水的時候才發現擺熱水壺的架子上沒大電掣插頭，想煮壺水，要把水壺搬到地板上，那裏有插頭。想...
2018-08-25
史卓豐將參加今日起一連兩日，在北海道札幌競馬場舉行的世界星級騎師大賽，雖然今次是他首次在日本披甲，但卻獲得不少支持，除會在四關騎師賽上陣，並分別在周六、周日取得兩匹和四匹外線座騎，所以此行合共會騎十駒出賽，且看成績如何。 今次史卓豐是代表香港參戰，而這代表資格是經日本中央競馬會甄選。據悉他們選人時，主要會考慮到希望為騎師賽多添新面孔，基於應屆香港冠軍騎師潘頓曾在日本客串，也曾夥拍日本馬匹勝出海外賽事，已為日本馬迷熟悉；至於排第二的莫雷拉已離港，只能以巴西代表的身分出賽；排第三的田泰安於之前兩年暑假則曾在日本客串，第四的羅理雅又正值停牌，於是第五名的史卓豐便有了今次入...
2018-08-25