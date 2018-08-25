﻿假結婚集團搗破拘86人﻿ ﻿筍工揾快錢三主腦罪成﻿

入境處破獲一個假結婚集團，不法份子安排港人與內地人假結婚，使內地人取得「探親」簽證來港團聚，終騙取香港居留權和身份證。行動中拘捕八十六人，包括三名主腦、五十一名港人和三十二名內地居民。三名主腦昨於區域法院裁定多項串謀欺詐罪名成立，案件押後至下月七日判刑。



三名主腦分別是王長賢、陸永基和方慧欣（女性），年齡介乎二十四至六十三歲，均為香港永久性居民，涉於一一年至一六年間串謀安排港人與內地人假結婚。



助理首席入境事務處主任（調查）歐陽至威表示，入境處自一六年五月展開代號「閃刺」行動，破獲一個跨境假結婚集團。該集團會以報章、社交網站或手機即時通訊程式作為通訊平台，刊登假結婚招攬廣告，聲稱「有筍工」，毋須工作經驗，一次過能賺取巨額報酬並有專人全程安排所有文件，誘使和招攬香港居民，安排他們與內地居民假結婚。



為減低暴露風險，集團會提供「一條龍」服務，包括安排涉案人士申請無結婚記錄證明書，或是到律師樓申請結婚證明書，以便回內地結婚。集團骨幹成員亦陪伴參與者回內地辦理相關的結婚手續，安排住宿等等。



歐陽至威表示，該集團活躍了約四年，最少安排六十六宗假結婚案件，涉及金額估計超過五百萬人民幣。該集團會收取內地居民七至十萬元的費用，並以港幣八至十萬元的報酬利誘香港人和內地人假結婚，但當中有很多個案是沒有得到或收不到足夠報酬。而內地假配偶來港後多失去蹤影，令涉案港人想真結婚時，因找不到假配偶而無法離婚。



在被捕八十六人中，除三名主腦正候判刑外，有二十三位罪成，九位被判監禁十一至十八個月。



