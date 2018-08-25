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梁振英入稟控鍾劍華誹謗

2018-08-25 列印
　　理工大學助理教授鍾劍華本月十一日在《立場新聞》撰文，提及前特首梁振英的特首競選團隊曾出席「小桃園飯局」及「與會中有人有江湖背景」。梁振英兩度向鍾和《立場》發律師信，指文章對他作失實指控和具有誹謗性，要求鍾和《立場》賠償損失及道歉等。梁振英昨天正式入稟高等法院，控告鍾劍華和《立場》誹謗。原訴人梁振英，被告分別為鍾劍華及《立場新聞》。原訴要求被告就文章《五年前的這件事與梁振英的紅線論》的誹謗內容作出賠償，並要求法庭頒下禁制令，禁止被告再刊登有關文章。

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