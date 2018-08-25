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平價瓜衫當紅衫魚賣 八成超市急凍魚標籤錯

2018-08-25 列印
■WWF香港分會高級項目主任陳悅珊指，肉眼難辨魚品種。
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　　急凍海鮮，不易分辨品種。世界自然基金會香港分會（WWF）昨天公佈調查發現，超過八成超市急凍魚樣本標籤出錯，有平價的瓜衫和鯰魚竟被標作較貴的「紅衫魚」和「龍脷柳」。

　　分會在今年五至六月從二十四間連鎖超市分店抽查十一個急凍海鮮樣本，委託香港大學做基因測試，結果發現有九個樣本標籤所標示的資料，跟實際品種不符。其中有「紐西蘭龍脷柳」樣本，檢測結果顯示是鯰魚。至於有標示為「紅衫魚」，其實是較平價的瓜衫。

　　分會高級項目主任（可持續發展-海洋）陳悅珊指，單靠肉眼難分辨魚類品種，促請超市列出準確資訊供消費者參考。

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