平價瓜衫當紅衫魚賣 八成超市急凍魚標籤錯

分會在今年五至六月從二十四間連鎖超市分店抽查十一個急凍海鮮樣本，委託香港大學做基因測試，結果發現有九個樣本標籤所標示的資料，跟實際品種不符。其中有「紐西蘭龍脷柳」樣本，檢測結果顯示是鯰魚。至於有標示為「紅衫魚」，其實是較平價的瓜衫。
分會高級項目主任（可持續發展-海洋）陳悅珊指，單靠肉眼難分辨魚類品種，促請超市列出準確資訊供消費者參考。
香港運動健兒在耶加達亞運會再添一金！「跳馬王子」石偉雄以完美動作，力壓群雄，在男子跳馬項目衝金，是他在亞運會的兩連霸，創下香港體操史。成功之路荊棘滿途，曾在賽場上傷及頸椎、幾乎在體操場上止步的石偉雄，...
2018-08-25
迪士尼樂園的商品價格向來不便宜，但遊客仍樂意購買。豈料上海迪士尼周四發生「搶氣球」事件，有指遊客一擁而上搶去販賣的氣球，網民大罵離譜：「太丟臉！」 有網民在微博上載一段影片，片中的工作人員拿著為數不少、售價為八十人民幣的氣球，突然一群遊客爭搶氣球，場面混亂，大堆氣球短短十秒就被搶光。其中一名穿白衣的男子拿著氣球，笑容滿面的從人群中擠出來，路過民眾見狀都簇擁上前，但據悉氣球並不是免費派發的。 有報道引述目擊人士稱，迪士尼巡遊完結，一個遊客想買氣球，正當工作人員解開氣球繩子時，突然有人大喊：「搶氣球啊」，接着就出現大批遊客上前搶光氣球，工作人員事後回應：「完全不能理解！」 大批...
2018-08-25
美國賓夕凡尼亞州警方正調查前花花公子模特兒克里斯蒂娜被殺案。她被發現臥屍牀上，驗屍報告證實她被勒死。據報道，克里斯蒂娜搬到上址僅一星期，上周六她曾報案指幾件珠寶和手袋被盜，警方沒透露兩件案是否相關。 三十六歲的前花花公子模特兒、內衣模特兒克里斯蒂娜卡夫（Christina Kraft）的屍體周三晚在阿德莫爾西區西布利大道的寓所內被發現，驗屍報告證實她被勒死，但警方暫時沒有拘捕任何人。據報，克里斯蒂娜周六曾報案指貴重財物包括珠寶和手袋被盜，未知跟她被殺案是否有關連。 一名居於案發大廈內的居民跟媒體表示，克里斯蒂娜一星期前才搬到上址。 另一名居民指當區治安良好，對發生命...
2018-08-25
經過多月來少有大型新盤登場後，將軍澳日出康城LP6日前開價，是政府公佈新房策後，首個推出的全新大型項目。LP6首批涉及487伙，包括一至三房戶，計及最高19.5%折扣後，一房戶最平449.2萬元起。 ...
2018-08-25
中美貿易談判結束，但未有取得突破，加上港匯持續偏弱，市場擔憂資金急劇外流，拖累市場投資氣氛，港股低開224點後反覆向下，收市仍跌118點，收報27671點。 中美一連兩日的貿易談判正式落幕，雙方未有達...
2018-08-25
阿仙奴英超開季二連敗後，據報新領隊烏尼今晚聯賽主場鬥另一支零分的倫敦打吡死敵韋斯咸，會將表現不濟的格列沙加貶為後備，向眾將示警。因表現不濟被槍手名宿麥臣點名批評的奧斯爾及米希達利恩，為免成為下一個開刀對象，今仗定打出身價波領兵初響勝鼓，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台今晚10:00直播） 首兩輪英超兵工廠先後主場0:2和作客2:3不敵曼城及車路士，中場格列沙加期間頻頻失位和輕易失掉控球權，有傳烏尼今仗會將此子貶為後備，由烏拉圭新援盧卡斯托拉拿取代。 除格列沙加外，奧斯爾和米希達利恩亦成為眾矢之的。兩人回防態度欠積極，未能有效執行烏尼的前場壓迫戰術，槍手名...
2018-08-25
又到小朋友開學大日子，不少家長都為子女開學入貨而煩惱，Zoey特別為大家搜羅特價開學用品精選，如水樽、書包、鞋履，甚至書枱燈，都有筍價優惠，各位家長們勿錯過。 文︰Angel圖︰黃頌偉 齊集多...
2018-08-25
古天樂（古仔）與張智霖（Chilam）前晚出席電影《L風暴》的首映禮，大會突然在台上送上兩人在95年合拍的電視劇《天地男兒》合照，可見當年古仔白白淨淨的靚仔樣，他一見舊照顯得有點錯愕，更笑言擺明是整蠱...
2018-08-25
住慣了亞洲酒店，到了歐洲酒店總是不大習慣，尤其到了冰島、挪威這些地方，酒店房間看起來不錯，但用起來就知道不足之處，水龍頭、電掣、電燈開關，或者客房服務，一定會有些不應該有的紕漏，洗頭水、護髮素時有時無，牙膏牙刷要自己帶是常識，浴袍也時有時無。 突然發現房間裏原來還有拖鞋供應，簡直喜出望外。這次在奧斯陸住在市中心五星級的Grand Hotel，酒店真的很漂亮很Grand，客房也很像樣，family room面積很大，房中還有一個專門放行李的小房，睡袍拖鞋都有，熱水壺、咖啡機齊備，但想要煮熱水的時候才發現擺熱水壺的架子上沒大電掣插頭，想煮壺水，要把水壺搬到地板上，那裏有插頭。想...
2018-08-25
史卓豐將參加今日起一連兩日，在北海道札幌競馬場舉行的世界星級騎師大賽，雖然今次是他首次在日本披甲，但卻獲得不少支持，除會在四關騎師賽上陣，並分別在周六、周日取得兩匹和四匹外線座騎，所以此行合共會騎十駒出賽，且看成績如何。 今次史卓豐是代表香港參戰，而這代表資格是經日本中央競馬會甄選。據悉他們選人時，主要會考慮到希望為騎師賽多添新面孔，基於應屆香港冠軍騎師潘頓曾在日本客串，也曾夥拍日本馬匹勝出海外賽事，已為日本馬迷熟悉；至於排第二的莫雷拉已離港，只能以巴西代表的身分出賽；排第三的田泰安於之前兩年暑假則曾在日本客串，第四的羅理雅又正值停牌，於是第五名的史卓豐便有了今次入...
2018-08-25