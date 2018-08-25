﻿被誘投資倫敦金失170萬﻿ ﻿花甲受害人：提防靚女﻿

「美人計」倫敦金騙案不絕，當中已屆花甲之年的李先生（化名），因生活沉悶開啟手機交友程式，結識一名素未謀面的美女，藉訊息聊天和訴說心事，未幾視女方為忘年好友，自此逐步陷入投資騙局，被騙財近一百七十萬元，呼籲港男引以為戒：「小心美女！」



年屆六十的貿易公司老闆李先生，像不少為口奔馳的港人一樣，偶爾感覺苦悶。今年一月初無聊之際，他以手機開啟微信社交程式「附近的人」功能，通過網絡結交陌生異性，未幾發現一名擁有瓜子臉和大眼睛、看似二十多歲的年輕美女，於是點擊提出交友請求，不久獲對方確認，忘年友情自此展開。



李笑說，自稱從事貴金屬投資的姓張女子，不時通過生活照片分享生活，而且對他表現關心，例如他發訊息說準備出門跑步，女方回覆正在下雨，小心弄病；他說公司生意不佳，喜獲窩心回應：「你別不開心，因難過的日子始終會過去！」李漸漸視對方為紅顏知己，慢慢步入投資陷阱。



李表示，今年三月中，張女向他介紹倫敦金投資，他因不時購買股票和物業，對分散投資甚感興趣，也經常看見對方投資賺錢後，在微信「朋友圈」發佈駕駛超跑、住海景豪宅及大疊鈔票的相片，加上視對方為好友，於是答應見面了解。



首次相會的地點，為女方位於灣仔的辦公室，李說獲熱情接待後，張女隨即讓一名男性投資分析師講解，他雖然聽不明白，但好像被洗腦一樣，爽快簽署全權委託張女投資倫敦金的文件，翌日將四十八萬元存進該公司帳戶，女方隨後多天均稱投資得利：「你看！今日又賺五千（美元）！」



紅顏知己帶來財富，李以為「財色兼收」，四月初邀約晚膳答謝，女方應約之際乘機游說，表示增加投資一百萬元可成為VIP（貴賓）客戶，屆時會有四名專業分析師一同操作買賣，保證回報豐厚，他於是簽下文件，再支付一百二十萬元，合計投資一百六十八萬元，此後多天，女方繼續聲稱不斷賺錢。



被邀補倉120萬始知受騙



由於打算購買物業，李說四月中提出取回資金，沒料張女表示金價突然逆轉，損失慘重，要求再付一百二十萬元「補倉」，否則血本無歸，他斷然拒絕後，對方表示對投資失利感到內疚，要求雙方各付六十萬元，他堅拒付款後，女方不斷「減價」：「三十萬？二十萬？十萬？」此刻，李終驚覺受騙，首度經網上系統查閱買賣紀錄，顯示戶口只剩二百多元，更發現每天交易量頻繁，某日買賣更高達二百六十八次，懷疑有人不斷交易搾取佣金。



追究不果後，李向屢為倫敦金苦主出頭的「23萬監察」召集人、前立法會議員王國興求助，並在對方協助下報警，警員為其錄取口供後，正調查是否涉及串謀詐騙。



縱橫商界約四十年的李先生對誤墮「美人計」感到憤怒和羞愧，至今不敢告訴家人，但為讓公眾警惕，因此公開受騙經歷：「小心『附近的人』，尤其關心你的美女！」



