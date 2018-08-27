﻿彈珠機大王家族爭產案 兩任律政司長 歷史性對壘

本報得悉，本年初卸任律政司司長後私人執業的袁國強，獲日本「彈珠機大王」岡田和生聘請，任其家族公司股權爭奪案的「幕後軍師」。消息稱，由於袁的上任、前律政司司長黃仁龍將代表公司註冊處對岡田和生質疑一案，若這官司排期至明年一月後於高院審理，屆時袁已過離職高官「過冷河」的管制，兩名前律政司司長便有機會在庭上對壘，開創本港司法史的先例。記者：徐曉伊



消息指，擁有逾二百二十億港元身家的岡田和生，為了向兒子奪回家族公司岡田控股的「話事權」，不惜以重金招攬城中頂級的資深大狀，組成龐大的律師團隊為他獻策，其中包括要求公司註冊處恢復其董事職位。



律師團隊以時薪收費，由於岡田和生須各成員「隨傳隨到」開會，故每小時開會費用動輒數以十萬計算。據悉，若會上有資深大律師清洪連同袁國強坐陣，為公司註冊處一案以外的案件工作，每小時「埋單」費用逾百萬元，成為法律界業內佳話。



曾任永利度假村股東及永利澳門非執行董事的岡田和生（Kazuo Okada），早於一七年重金禮聘資深大律師清洪，並組成陣容鼎盛的律師團隊，包括有來自著名大狀樓Temple Chambers的前大律師公會主席石永泰、資深大狀許偉強、剛取得「資深」榮銜的大狀鮑進龍，以及大律師張天任等。另有資深大狀彭耀鴻、高院上訴庭法官薛偉成妻子林芷瑩大律師，以及女大狀梁寶琳和陳熙華和律師陳廷謙等等。



同為Temple Chambers資深大狀



現年五十四歲的袁國強，於一二年七月一日獲時任特首梁振英提名，接替黃仁龍出任特區第三任律政司司長。袁於今年一月六日卸任，重返Temple Chambers私人執業，由於該大律師事務所人才濟濟，需要在金鐘太古廣場一期擴充辦公室，袁租用其中逾千呎。



至於資深大律師黃仁龍，於○五年十月至一二年六月三十日出任特區政府第二任律政司司長。黃、袁兩人同屬Temple Chambers的資深大狀。黃將代表公司註冊處對岡田和生要求恢復董事一案，若這案件排期明年初後在高院開審，袁將代表岡田和生與黃對壘。



