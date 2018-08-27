﻿華仔個唱爆搶票戰 ﻿﻿內地漢排隊被趕斬傷﻿

瞓街等買演唱會門票，竟然被斬！巨星劉德華去年墮馬受傷取消個唱，今年底重辦，一票難求，定於下月初才發售的門票，兩周前吸引歌迷通宵排隊。昨天凌晨一名內地漢在柴灣青年廣場外排隊，竟遭兩名男子驅趕，復遭揮刀斬傷。華仔得悉有歌迷受傷，哽咽回應，擔心歌迷的安全，促警方加強巡邏。



劉德華今年底演唱會門票下月四日才公開發售，但柴灣青年廣場售票處外兩周前已有多人通宵排隊輪購門票。據悉，排在第二位的傷者為五十八歲姓鄭內地男子，早前持雙程證來港，他想購買劉德華演唱會門票，於本月十八日起在青年廣場外排隊。



昨日凌晨四時許，他在睡夢中遭兩名本地兇徒拍醒，其中一人持利刀，兩兇徒着他離開，他未有理會，即遭襲擊，其中一人揮刀斬傷事主左手及左耳朵。兇徒施襲後逃去。



警方將傷者送院，其情況穩定。警方封鎖案發現場，該處遺下傷者血漬。警方把案件列為傷人案。



排頭位青年曾被騷擾



據悉，排首位一名本地少年，於本月十五日到場紮營排隊，數日後有人到來驅趕他，他感到恐慌而離去。他指昨天案發時，以為是早前兇徒到來，聞爭執聲即時離去，避過一劫。為安全起見，他稍後會找朋友陪伴排隊。



劉德華發出短片回應事件，片中華仔表現沉重，一度哽咽，指事件讓他非常不開心，希望支持者能平安購買他的演唱會門票，並期望警方能夠保護市民。最後他呼籲市民在排隊時保持冷靜和注意安全，並希望警方加強巡邏，保障歌迷安全。



華仔冀警加強巡邏



劉德華今年底在紅館舉辦一連二十場演唱會，為免黃牛黨炒飛及有多些門票供歌迷購買，華仔謝絕太多贊助商加入，以免門票被扣起；由於華仔官網早前稱，讓「華仔天地」的會員可以優先訂票，不少市民為求一票，紛紛加入當會員；但華仔亦有對策，對新會員設下訂票數量限額，慎防有人利用新招來購票。日前優先信用卡訂購門票一掃而空，近日在網上已掀起炒風，有正價九百八十元的門票被炒高九倍。



