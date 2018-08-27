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﻿清潔劑綠茶奉僱主拘印傭

2018-08-27 列印
■瑜翠街二號蟠龍半島一單位內，女傭疑在僱主茶中落清潔劑，致其不適被捕。 資料圖片
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　　屯門發生女僱主疑飲下女傭混入清潔劑綠茶不適事件。一名印傭疑與僱主關係不好，昨凌晨將一杯疑混入清潔劑綠茶給女主人飲用，女事主喝一口感嗆喉，懷疑女傭在茶中落藥整蠱報警。警方調查後拘捕女傭及將女僱主送院。

　　現場為瑜翠街二號蟠龍半島一單位，女僱主姓黃（四十二歲），三個月前聘有一名二十六歲印傭。消息稱，女僱主在女傭到任後，一直對其工作表現不滿及曾出言責備。昨凌晨零時許，她要求二十六歲印傭遞上綠茶，但喝過一口後感到嗆喉不適，並嗅到茶中有異味，懷疑是女傭在茶中混入清潔劑整蠱報復，遂報警求助。警方到場時女傭否認，調查後以涉嫌意圖損害等而施用毒藥將其拘捕及檢走有關飲料證物化驗。女僱主則送屯門醫院檢驗。
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