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登革熱疫情持續 防蚊產品銷情暢旺

2018-08-27 列印
■攜帶式驅蚊器。
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　　本地登革熱疫情持續，不少市民購買驅蚊產品。精思潮流產品專門店市場部經理莊天麟指，近日店內攜帶式驅蚊器銷量比上月多出一倍，反映恐慌情緒加劇。黃大仙中心一間藥房職員指，近日防蚊產品的銷情暢旺，又指目前貨源充足，不擔心會出現缺貨情況。

　　位於竹園商場的一間藥房職員指，有嬰兒「被蚊咬」，其家人到藥房購買蚊膏應急。兒科專科醫生伍永強表示，蚊膏只可以紓緩蚊叮後出現的痕癢情況，不能防治登革熱，提醒家長若幼兒皮膚出疹、出現水泡等，要小心處理被「𢱑損」的傷口，以免受細菌感染。

　　香港註冊中醫師李曉汶（小董）指，坊間普遍以香茅作驅蚊材料，建議市民以細火煲煮一百毫升椰子油、二十克香茅、十克丁香及十五克艾葉，將隔出的油冷卻後塗抹，以作驅蚊之用。小董表示，椰子油較為溫和，可避免引起皮膚敏感的問題。





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