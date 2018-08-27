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巴士撞樹 車窗爆裂兩女傷

2018-08-27 列印
　　赤柱大潭道昨凌晨發生巴士撞樹乘客受傷交通意外，一輛巴士疑駛得太近路邊撞及樹椏，導致有車窗爆裂，兩名女乘客受傷，報警後獲送院。

　　昨日凌晨零時許，一輛十四號線新巴，載着乘客沿大潭道往赤柱方向行駛，當駛經大潭道美國會所附近路面時，疑因巴士駛得太近路邊，上層左邊車頭撞到路邊大樹的樹椏，導致左邊上層第一個車窗應聲爆裂。車窗玻璃碎四濺，兩名女乘客不及走避被碎片濺輕傷，報警後獲送東區醫院，治理後無大礙。警方正調查意外原因。

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