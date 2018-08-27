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﻿高鐵開放日入場券火速派完

2018-08-27 列印
■高鐵西九龍站開放日派發入場券。
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　　港鐵將於下月一日及二日舉行高鐵西九龍站開放日，市民除可參觀站內的設施之外，亦可參與一系列攤位遊戲，並到主題攝影區拍照留念，惟不會開放參觀月台及列車。有不少鐵路迷想先睹為快，港鐵日前派發二萬張入場券，火速於半小時內派完，有人更將免費門票放上網兜售，索價每張高達一百八十元。

　　昨日多個拍賣網站有人出售有關入場券，賣家更多逾十名，部份聲稱擁有多張入場券，主要是早上時段，叫價由三十元至一百八十元。有網民批評有關人士是「黃牛黨」，要求警方執法。
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