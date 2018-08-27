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攀石發燒友四米崖跌傷

2018-08-27 列印
■消防員將男子救下送院。
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　　長沙灣龍坪道一處攀石熱點山坡發生攀石意外，一人受傷。昨午二時許，二十六歲姓葉青年，與一班同熱愛攀石運動友人，到龍坪道附近山崖邊玩攀石運動，其間事主攀至一處離地四米高位置時，不慎失足墮下，背及腰部受傷，同行四十四歲姓何友人見狀報案。

  消防員接報登山搜救，並將傷者尋獲，傷者其後清醒送明愛醫院，治療後傷勢無大礙。警員調查後，認為事件無可疑，列有人意外受傷處理。

  據悉，傷者有攀石經驗及合適裝備，意外時正落山返回平地位置。
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