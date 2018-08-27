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電競音樂節圓滿結束 財爺讚賞提升港形象

2018-08-27 列印
　　由旅發局主辦的「工銀亞洲香港電競音樂節」昨日圓滿結束，財政司司長陳茂波昨盛讚有助提升香港「亞洲盛事之都」形象，又認為只要社會提供適合的引導，電競產業將促進香港經濟多元發展。

　　香港電競音樂節一連三日在會展舉行多場賽事，其中《英雄聯盟》職業聯賽及世界大賽由西方隊勝出；大熱遊戲「食雞」則由北美職業電競戰隊「cloud9」勝出；ZOTAC CUP MASTERS《CS:GO》盃賽全球總決賽」則由巴西隊伍「MIBR」為勝者。

　　財政司司長陳茂波昨撰寫網誌提及日前出席開幕禮時，首次現場感受電競賽事熾熱氣氛，又指去年首屆的香港電競音樂節，吸引七百四十萬人次於網上觀看賽事直播，間接為香港帶來價值超過一億五千萬元的宣傳效益，幫助提升香港「亞洲盛事之都」的形象。

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