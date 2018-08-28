﻿與添好運同場較量 台古早味名店 殺入高鐵總站

高鐵香港段九月二十三日通車，偌大的西九龍站內設美食廣場，港鐵已邀請幾間米芝蓮食店進駐，讓乘客體驗高素質的輕食文化。據悉，除了添好運點心專門店等幾間本港著名餐廳進場外，台灣珍珠奶茶創始店春水堂亦將加盟，為旅客提供台灣古祖味美食。



高鐵香港段即將通車，西九龍站內設有美食廣場以及一間大型食肆，相關舖位已租出。有份進駐西九龍站的米芝蓮一星食肆——添好運點心專門店簽下五年租約，承租站內最大的五千方呎舖位，相當於兩間深水埗總店。添好運老闆麥桂培相信屆時有一定客源：「除了旅客，亦有附近上班族光顧，每日有固定高鐵班次，絕不會差過郵輪碼頭！」



春水堂日本掀排隊熱潮



據了解，始創珍珠奶茶聞名全球的台灣春水堂，亦進駐高鐵西九龍站。春水堂起源於台中四維街，其無添加防腐劑、零反式脂肪奶精調製的珍珠奶茶，一直深得民心。除了經典的珍珠奶茶，餐廳提供多款台灣特色美食，包括肉燥功夫麵、御品牛肉麵及招牌滷味豆干米血等，甚受老饕歡迎。



春水堂在台灣開設四十六間分店，五年前進軍日本，至今在日本開設十二家分店，在日一度掀起熱潮，日本人為了一嚐正宗珍珠奶茶的味道，不惜排隊三小時，成為一時佳話。



春水堂前身是陽羨茶行，創辦人劉漢介受父親影響，醉心茶藝。一九八三年創業期間，劉嘗試將調酒器應用在紅茶上，將紅茶、冰塊、糖混合成泡沫紅茶，開創冷飲茶新潮流，打破大眾一貫喝茶的習慣。一九八七年，春水堂嘗試將台灣地方小食如粉圓等，混入當時最暢銷的奶茶及檸檬紅茶中，創出廣受民眾喜愛的珍珠奶茶。



另一米芝蓮食肆詠藜園，早前亦獲邀承租西九車站舖位。負責人楊太表示，港鐵曾安排有意承租的商戶參觀西九站，並作詳細解說；由於詠藜園準備內地分店開張，未有應邀進駐。她估計，車站尚有舖位可供第二輪招租，已通知港鐵屆時或有興趣入標。