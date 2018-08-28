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新增橋牌賽 港隊收穫兩銀

2018-08-28 列印
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　　香港橋牌隊在亞運會勇奪兩面銀牌，港隊於男子隊際及超級混合團體在四強排名賽均以第二名佳績殺入決賽，昨分別惡鬥新加坡及中國爭取兩金，惟不敵強敵，雙雙摘銀。

　　橋牌是雅加達亞運今屆新增項目，男子團體賽事港隊派出黎偉傑、劉碧堅、麥國輝、吳子翔、溫兆裘及單偉彪出戰，面對新加坡，首兩輪分數已呈敗象，最終以五十二比一零七獲得銀牌。超級混合團體，由何凱桐、何煒霖、顧可容、黃慧敏、楊凱寧及陳佩怡出戰，亦不敵中國隊，奪銀而歸。

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