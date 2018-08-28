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愛心少年打傘助婦孺獲激讚

2018-08-28 列印
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　　近日不時大雨，前晚天文台發出暴雨警告信號，不少市民沒帶雨具，十分狼狽。有網民在將軍澳見到一名少年，冒雨打傘協助陌生人，其背影感動不少網民，讚他超有愛！

　　有網民在社交平台上傳照片，一名少年為一對母子打傘，婦人搭着少年肩膊拉近距離，一起避雨，猶如三母子同行，場面溫馨。

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