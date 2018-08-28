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﻿美股中段升269點

2018-08-28 列印
　　美國股市本周首個交易日中段向好，杜指報二六○六○點，升二百六十九點；納指則報八○二二點，升七十六點。滙控美國預託證券價格見七十一點一九港元，升一點○九港元；騰訊則見三百六十六點三八港元，升五點三八港元。

  紐約期金報每盎司一千二百一十六美元，升二點七美元；紐約期油則報每桶六十八點七美元，跌零點○二美元。
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