  • 2018年8月28日 星期二
  • 26º
  • 95%
熱門： 郭炳湘許金山櫻桃小丸子亞運高鐵

日報新聞 > 港聞

維港水上的士明年啟航

2018-08-28 列印
　　來往中環和紅磡佈的航線七年前停辦，即將重生。運輸署公佈，計劃在明年二月復辦這條航線，同時建議在同年九月新增往返東、西九龍及中環的港內「水上的士」循環航線，方便市民前往維港沿岸各處，有望成為遊船觀光線。

　　據署方擬訂的最低服務要求，其中全長三點七公里的「中環至紅磡」線，航程不能多於二十分鐘，營運商須提供最少十七對航班。至於新增的循環線橫跨啟德、紅磡、尖沙咀東、中環及西九龍，全長二十五公里，航程不多於一百一十分鐘。除主航線外，亦可考慮設立往返個別航點的輔助線，或提出維港內其他適合靠岸的地方。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd