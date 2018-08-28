  • 2018年8月28日 星期二
  • 26º
  • 95%
熱門： 郭炳湘許金山櫻桃小丸子亞運高鐵

日報新聞 > 港聞

香港眾志兩成員 疑遭國安盤問後獲釋

2018-08-28 列印
　　香港眾志聲稱，兩名成員分別於三月和八月在內地返港期間，疑遭國安帶走及扣留盤問。主席林朗彥稱，有關成員分別被要求坐在「拷問椅」、戴上疑似「測謊機」的儀器，扣留約三至五小時後才獲釋。其中一名成員在扣查期間被要求寫上香港眾志成員名單。由於兩位成員以往未曾被捕，林朗彥要求保安局回應及澄清事件。

　　眾志常委羅冠聰表示不會公開兩名成員的身份，又指二人並沒在內地參與任何政治活動，他們在香港的政治行動或信念不應成為國安人員拘留的理由。保安局昨晚暫未作出回應。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd