香港眾志兩成員 疑遭國安盤問後獲釋

今天從化訓練中心開幕，對馬會來說，這個歷時八年的計劃當然是不容有失，而相信今天也會齊集香港馬圈不同的持份者，見證此件盛事。 部份馬迷在網路上堅持認為從化是大白象工程，又懷疑管理問題，與他們理性討論，又說我是在擦馬會鞋云云，久而久之，我也懶得再浪費氣力爭拗了。公道自在人心，對於這些不知名人士的留言，我看大家還是一笑置之。 有不少由小弟經手購入的賽駒，現時都在從化接受訓練，其實早在公眾網發佈以前，我便有緊貼這批馬的進度，先不論狀態，但普遍來說，馬兒的情緒的確是比在香港時穩定得多。和練馬師研究過，因當地馬口仍少，晨課時馬匹會比較集中精神，對提升狀態有一定的幫助，同時也因為馬格較大...

2018-08-28