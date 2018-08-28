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關百豪豪宅母校淋油案拘五人

2018-08-28 列印
　　時富集團董事長關百豪跑馬地獨立屋豪宅及母校被淋紅油刑毀案，警方深入調查及蒐證後，日前在一連兩日行動中，拘捕五名涉案有關男子。

　　本月二十日，關百豪位於跑馬地白建時道獨立屋寓所及其葵涌母校，遭歹徒掟紅漆油彈刑毀及貼大字報，導致有四輛房車及學校大閘損毀。灣仔警區反黑組接手調查蒐證後，上周二及周三一連兩天展開拘捕行動，搜查全港多區，拘捕五名(二十七至五十六歲)男子，他們涉嫌刑事毀壞，扣查後已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。時富集團昨發聲明，多謝警方迅速拘捕多名疑犯，並引述警方稱，事件懷疑涉及一名國內投資者投資失利而引起，與關百豪個人無關。

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