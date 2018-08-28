神奇小子 蔡加讚澳賭場展拳腳 心臟地帶開19鐘錶店

澳門當局統計最新數據，今年首季零售業銷售額為二百零七億元，按年升兩成六，當中鐘錶及珠寶業比重最大，有份撐起澳門零售業的一員主力，是六年前進軍鐘錶業的「譽一」，其創辦人兼主席蔡加讚更加被譽為鐘錶界「神奇小子」。《東周刊》獨家專訪蔡加讚，披露他開舖的策略，包括透過度身訂造名錶專門店組合，滿足豪賭客的消費意欲。



「譽一」總部設在香港，有五間分店，澳門則有十九間分店，澳門分店全部設於人流如鯽的賭場酒店內，在同一地點引入不同品牌專門店，蔡加讚說此舉有兩大好處：「一是方便管理，易於調配員工；二是賭場有源源不絕的豪客，不少人贏錢後買錶獎勵自己。」



為配合各酒店不同定位，蔡加讚及其團隊花盡心思，度身訂造名錶專門店組合，「我們手上有數十個名錶品牌，最好做到同一酒店的專門店有平有貴，滿足不同客人的需要，且每間舖都養得起自己。」



特設訂造 滿足豪客



芸芸分店中蔡加讚對能夠在威尼斯人「心臟地帶」開勞力士專門店最有滿足感：「該店的位置非常獨特，就是在賭場的中場內，以前是咖啡店，我們認為很有潛力，游說了威尼斯人很多次才成功租用，條件是不可日間進行裝修，以免影響賭客。」蔡加讚坦言結果相當成功：「具體生意額不便透露，但單計這店的收益已足夠譽一申請上市。」



譽一短短六年便登上澳門鐘錶業一哥之位，有老行尊讚他為業界引進很多新思維：「過往錶行是以一格格的飾箱賣錶，是Karson（蔡的洋名）首創於分店中設立品牌貴賓區，引入『店中店』的銷售模式，再演變為專門店概念，自此成為行業新模式。」



對於前輩稱讚，蔡加讚未敢自滿，自爆其實最初只是在中港的鐘錶生意損手爛腳，才將重心轉移至澳門發展。○九年，「玩具大王」蔡志明家族擁有的旭日國際集團收購香港鐘錶零售商喜運佳，「好景不常，內地突然大力打貪，生意額暴跌，行家都說我唔好彩摸頂入市。」及至一二年他決心將重心大轉移，集中火力開拓作為全球第一賭城的澳門市場，他又趁市淡逐步將「譽一」這個自己創立的新招牌取代喜運佳。



對於譽一的發展部署，蔡加讚說已踏入收成期，將在澳門多開幾間分店便大致完成整個佈局：「有人提出合作，開間只賣一百萬美元以上超豪手錶的特色店，現正積極研究中。」至於香港，因舖租相繼下調，他正物色地點擴展版圖。



