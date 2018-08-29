﻿死者被藏篋封箱 港大副教授張祺忠 涉殺妻移屍辦公室

香港大學驚爆教授涉殺妻移屍辦公室案。身兼港大校委會委員的教授張祺忠，日前校園張貼尋妻告示，稱太太離開宿舍不知所終；警方翻查「天眼」紀錄，未見其妻離開宿舍，卻看到張抬出木箱，昨晚在張的辦公室找到其妻屍體，其頸上纏有電線，疑遭勒斃後藏入篋內，再裝入木箱。張涉謀殺被捕。



現年五十三歲的張祺忠，為港大工程學院助理院長及機械工程學系副教授，身兼港大校委會委員。他與同齡妻子陳慧文育有一子一女，長女二十八歲，兒子二十六歲，同住港大偉倫堂宿舍，張亦為偉倫堂的舍監。



夫妻因女兒家教爭吵



警方表示，本月二十日張報警，稱本月十六日晚妻子與女兒因為廁所清潔問題爭執，女兒一怒之下離家。翌日凌晨妻子指責他為何不幫口教訓女兒，夫婦爭執，其後各自睡覺。其後多日，張稱妻子離家，無法聯絡，遂報警求助，他亦在校園張貼告示尋妻。警翻看校園「天眼」紀錄，未見張太離開宿舍，遂交重案組調查。



至昨晚六時許，探員在距離偉倫堂宿舍外約一點五公里、張於黃克競樓的辦公室內檢獲由六塊木板製成的大木箱，木箱以玻璃膠密封，內有一個行李篋；篋內驚現張太的屍體，其頸纏電線，大木箱旁有一部板車。



警方初步懷疑女事主遭人勒斃後藏屍行李篋，再放入自製封密木箱防止屍臭溢出。探員懷疑張涉殺妻及移屍，以涉謀殺將其拘捕，以了解殺人動機。警方稱，涉案家庭沒有家暴紀錄。警方其後聯絡張任職紀律部隊的長女。



屍體頸纏電線



消息稱，張報案妻子失蹤，一度發電郵給偉倫堂各宿生，會有警員到宿舍調查，呼籲學生不要驚慌，他又在校園附近張貼妻子照片尋人。



張褀忠在港就讀中小學，赴笈英國伯明翰大學修讀理學士學位，再於威爾斯大學取得博士學位，主要研究智能自動檢測、模糊專家系統及神經網絡。有熟悉張的友人稱，早前在童軍活動遇見張一家四口，他為人友善，家人和睦，不料發生倫常命案。