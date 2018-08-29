炳聯醫院探望 ﻿郭炳湘疑中風昏迷﻿﻿深切治療﻿

新鴻基地產（新地）郭氏家族長子、帝國集團主席郭炳湘，前晚在深水灣家族大宅暈倒，報警後送律敦治醫院搶救後，再轉送港安醫院深切治療病房留醫。消息稱，他疑中風昏迷。其妻外遊，將於今天趕返香港，其胞弟郭炳聯昨到醫院探望。



現年六十八歲的郭炳湘，和妻子李天穎育有兩子一女。一家人居住深水灣道新地郭氏家族大宅。郭炳湘是新鴻基地產聯合創辦人郭得勝長子，亦是郭炳江、郭炳聯之兄長，母親為郭老太鄺肖卿。



剛與家人外遊 提前回港



前晚十一時許，郭炳湘在大宅內突然昏迷，救護員接報趕至，他已失去知覺，即為他急救及趕送律敦治醫院搶救。經醫護人員搶救後，郭病情疑穩定下來，被推離急症室轉到深切治療病房留醫。警員調查後相信事件無可疑，列有人暈倒案處理。



多名親友趕抵醫院了解。據悉，郭早前與家人外遊，他提早回港，家人接獲他暈倒消息後，其妻正趕返香港。中文大學內科及藥物治療學系腦神經科副教授梁慧康醫生到醫院了解，他是心臟疾病導致中風的專家。約凌晨三時，一名男子帶同醫療用氧氣樽及一些醫療用品抵醫院。郭其後由醫護人員陪同轉往司徒拔道港安醫院進一步接受治療。



昨晨八時許，郭炳聯抵達港安醫院，至下午一時許，他離開醫院時向記者稱，兄長睡覺中，醫生視察病情，多謝關心。郭氏家族發言人表示：「多謝大家對郭炳湘先生的關心，醫院方面目前正由多位醫生為郭先生進行觀察和評估。」



曾被賊王綁架 事後患抑鬱



郭炳湘曾於九七年被人稱「大富豪」的賊王張子強等綁架，郭家支付六億元贖回他。他曾指自己在綁架事件後患上抑鬱症。郭炳湘於○八年有指他安排「紅顏知己」唐錦馨加入新地共事，引起兄弟失和。同年主席兼行政總裁的郭炳湘職務，由其兩名胞弟分擔。一○年，郭炳江、郭炳聯捲入前政務司司長許仕仁貪污案，被廉署拘捕及起訴，胞弟郭炳江及許仕仁罪成入獄，郭炳聯則無罪。一四年初，郭老太鄺肖卿公佈向郭氏三兄弟平均分配新地股權，郭炳湘不滿股權分配爆發郭氏產權風波，事件一度鬧上英國法院但敗訴。離開新地後，他創立帝國集團。



