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慳家情侶自攜食材快餐店打邊爐

2018-08-29 列印
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　　又要打邊爐，又不想買食物！有網民拍到一對男女（見圖）疑自攜食材在火鍋「加料」，佔用快餐店座位數小時，這短片惹起網民熱議。

　　網民上載至社交群組的影片所見，身穿紅衣的男子從白色膠袋取出相信是自備的食材，放入火鍋，與另一女子分享。該網民指事發於上周日，現場是一間位於九龍灣的牛肉飯快餐店，當時全場爆滿，但該男女「自備蘿蔔、蝦、金菇、綠茶等食物」打邊爐，打足數小時。有網民批評男女「小家」、反建議「其實都買齊餸，點解唔係屋企食？」



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