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﻿美股中段升24點

2018-08-29 列印
　　美國周二股市中段靠穩，杜指報二六○七四點，升二十四點；納指則報八○二六點，升九點。滙控美國預託證券價格見七十點六港元，升零點四港元；騰訊則見三百六十三點四四港元，跌一點九六港元。紐約期金報每盎司一千二百一十四美元，跌兩美元。
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