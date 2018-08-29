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任志剛建議用財政盈餘開發土地

2018-08-29 列印
　　「土地大辯論」踏入最後階段，行政會議成員、金管局前總裁任志剛昨建議，將財政盈餘注資至「特殊目的」公司（SPV）專責土地開發及供應，又支持必須大規模填海。

　　任志剛撰寫網誌指，政府作為「獨市」的土地供應者和保護公眾利益者，應該先以「提供住宅用地以滿足需求」作為政策目標，並考慮樓宇數量和價格水平。在數量方面，他稱應採取大刀闊斧的方式，大幅增加住宅用地，而力度亦要足以將「供不應求」長期變成「有求必應」。

　　任志剛又認為，大規模開發土地是適當運用財政盈餘，以投資香港未來的好方法。他建議以資本方式，將財政盈餘注資入一間「特殊目的」公司，並授權負責香港的土地開發及供應。

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