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﻿升小選校講座 育才專家即場教路

2018-08-29 列印
■升小選校講座，家長值得參加。
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　　《頭條日報》資訊NO.1，今期為家長帶來升小選校優質資訊！下星期三，九月五日將會舉行「選校育才教與學」升小家長講座，由《星島日報》同教育局合辦，邀請到教育局代表介紹「2019年度小一入學統籌辦法」概要，仲有育才專家教路及即席解答問題，值得參考！想參加講座辦法好簡單，立即將姓名、聯絡電話及入場人數電郵至 marketing@singtao.com，就有機會得到講座入場名額兩名，免費入場獲取優質實用嘅選校資訊。本周五（八月三十一日）截止登記，快啲行動啦！
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