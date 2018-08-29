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東華三院賣旗日　特別紙旗表祝福

2018-08-29 列印
■東華三院主席王賢誌與機械人Nao。
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　　一年一度的東華三院賣旗日將於今日在全港各區舉行。東華三院主席王賢誌表示，今年特別邀請本地人氣插畫師Hello Wong，以星為主題，設計四款以「願望瓶」為造型的特色紙旗，紙旗上每粒『善心之星』，都代表大家送上嘅祝福，希望市民可以繼續踴躍支持！」

　　東華三院昨日在群芳啟智學校舉辦「『特』破界限『飛』向夢想」派對，展出兩部智能機械人Pepper和Nao，其中，Pepper可模仿不同人的動作，例如李小龍的截拳、久石讓演奏音樂等；而Nao可教大家看圖說句子。王賢誌指，「智能機械人教育方案Robot4SEN計劃」皆在利用創新科技加強教學效能，讓有特殊學習需要的學童可以更透入參與學習，冀計劃日後可惠及更多學校。

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