﻿20本地水墨名畫﻿﻿公大生演繹成動畫﻿

公開大學二十名學生把二十幅本地大師的水墨畫作，重新演繹為一分鐘的動畫，把原來的靜態風景，都化為行雲流水、人喊馬嘶。二十段動畫將聯同畫作，下月代表本港在敦煌的國際文化博覽會率先展覽，十月則移師本港的「全球水墨畫大展－教育篇」作公開展出。記者 梁子健



二十幅獲公大學生化為動畫的水墨畫作，包括本港畫家高杏娟的《青海行》等等。修讀動畫及視覺特效三年級的陳子平，夥拍同學鄧穎迦，以一星期時間把畫作化為動畫作品。以動態的筆觸，帶領觀眾從白雪皚皚的山巒，走到漣漪泛泛的青海湖。



高杏娟盛讚兩人把其畫作，動畫化後，不損她的創作原意之餘，亦有助青年觀眾接觸水墨藝術。



陳子平稱，事前特意研究了畫家的着墨過程，在加入新元素時亦有適度平衡，「《青海行》我們以筆觸勾劃山勢，加入了宣紙作為襯底，以有限空間發揮畫家原意」。兩人同時為沈平的《吉祥香江》，及賈向國的《境中清韻》製作動畫，「《吉祥香江》描繪維港景致，但主角卻是建築物，我們構思後利用建築物的點點燈光、航行中的天星小輪，配上繁忙的背景聲，營造城市氣氛」。至於描繪瀑布《境中清韻》則着眼於磅礡行雲，讓觀眾體會流水從高山奔流的氣勢。



同讀公大動畫及視覺特效三年級的呂瑋恒及黃媛琪，則為曹小欽的《大風歌》創作動畫。二人特意參考電影《墨攻》的動作造型，為求展現將士在大漠風沙下躍馬馳騁之勢。



二十段動畫作品將聯同水墨畫作，下月代表本港參加第三屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會；十月則移師本港，聯同約二百幅，包括已故國學大師饒宗頤的水墨作品，在中央圖書館舉行的「全球水墨畫大展－教育篇」公開展出。



