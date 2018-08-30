﻿出示木板 掩飾藏屍箱 涉殺妻教授 佈局騙探員

港大校委會成員張祺忠涉嫌殺妻被捕，疑兇一度試圖混淆警方視線，不想藏屍木箱被發現。據悉，警方從宿舍閉路電視紀錄發現張褀忠搬走一個大木箱，追問木箱去向時，張拿出六件白色夾板，稱運載工具回辦公室後已拆箱；探員發現夾板尺寸與顏色跟閉路電視中所見不同，疑竇未除，於是大搜張的辦公室，終尋獲藏在箱中的屍體。



港島重案組探員昨日凌晨押疑犯張祺忠返港大蒐證，張身穿白色裇衫及卡其色長褲，黑布蒙頭，雙手被扣上手銬，由探員帶返港大宿舍偉倫堂十六樓住所搜查，逗留個多小時後被押返警署。同一時間，重案組探員在張位於黃克競樓七樓的辦公室蒐證，至凌晨三時左右，檢走一個相信是藏屍的啡色木箱、一個行李篋及兩袋證物。張在警方查問期間三緘其口，暫未知其犯案動機，他被控以一項謀殺罪，今日在東區裁判法院提堂。



死者遇害日 小姨問姐下落



據悉，本月十六日，張祺忠一家四口及其剛從英國返港的小姨同在偉倫堂宿舍，當晚張的妻子陳慧文與女兒因廁所清潔問題爭執，女兒憤然離去。十七日凌晨，母女仍透過手機通電爭吵，陳責怪丈夫沒有幫口，二人發生口角，後來各自入睡。十七日早上，小姨離開前問家姐下落，張回答妻子已外出。女兒其後亦未能聯絡母親。



消息指，有人疑因家庭糾紛十七日凌晨至清晨期間在牀上勒死妻子，其後購買木板製成木箱；十九日將屍體藏於行李篋內，再放入木箱，召客貨車將屍箱由偉倫堂運至黃克競樓。張疑賊喊捉賊，在二十日報警稱妻子失蹤。警方翻查宿舍閉路電視紀錄，發現張太從未離開偉倫堂，卻見張曾搬運一個可疑木箱。警方詢問之下，張展示一些白色夾板，指曾製木箱搬運工具，其後拆箱得木板。



然而，警方發現張出示的白色夾板跟閉路電視中顯示的木箱尺寸和顏色均不同，覺得可疑；遂於前日突擊搜查張的辦公室，終發現可疑木箱，拆箱後驚見行李篋，當中藏有疑是張太的屍體。



新生怕怕離偉倫堂



港大校長張翔昨日在開學禮致辭上主動提及張祺忠被捕一事，形容事件是「校園內的慘劇」，感到傷痛與震驚，強調港大會為有需要師生提供適切支援。曾受教於張祺忠的學生表示：「佢係我遇過最好嘅教授！」對其涉及謀殺感到難以置信。涉事宿舍偉倫堂昨天繼續舉行迎新營，據悉有非本地新生中途退出迎新活動，離開偉倫堂。



