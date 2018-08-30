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郭老太稍後探望炳湘

2018-08-30 列印
　　新鴻基地產聯合創辦人郭得勝長子郭炳湘，前天在其大宅暈倒，正在港安醫院深切治療病房留醫。胞弟郭炳聯及郭炳江女兒郭曉妍昨日到醫院探望，郭炳聯指兄長正在睡覺，並指郭老太鄺肖卿遲些會來探望兒子。

　　郭炳聯及郭曉妍昨日傍晚先後前往醫院探望。離開時，郭炳聯表示其兄仍在睡覺，並表示母親遲些會來探望兄長。郭炳湘早前與妻子李天穎及兩兒子到東歐旅遊，三父子數天前先行回港，其後郭炳湘突病倒入院。消息指，李天穎昨晨趕返香港。多位名醫為郭炳湘會診，主診醫生梁慧康表示，他維生指標穩定，醫生團隊會「盡力而為」。

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