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膠樽從天降　擲中一歲女童頭

2018-08-30 列印
　　潮流興「走膠」，有人另類「走膠」走出禍。昨日早上十一時許，一名一歲女童與家人途經九龍灣宏光道麗晶花園商場，一個膠樽突然從高空墮下，擊中女童頭部，她哇哇叫，家人報警，救護員到場為女童檢查後並無大礙，女童由母親陪同下送院檢查。警方現正調查誰人高空擲物。

　　高空擲物屬違法行為，若有人於高空擲物致公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷，違例者可判罰款一萬元及監禁六個月。

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