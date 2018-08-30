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﻿美股中段升86點

2018-08-30 列印
　　美國周三股市中段靠穩，杜指報二六一五○點，升八十六點；納指則報八○九八點，升六十八點。

  滙控美國預託證券價格見七十點七二港元，升零點五七港元；騰訊則見三百六十一點二一港元，升零點四一港元。紐約期金報每盎司一千二百一十一點六美元，跌二點八美元；紐約期油則報每桶六十九點二四美元，升零點七一美元。
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