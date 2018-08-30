案發前曾四度通電話 ﻿許金山﻿﻿供稱女友與案無關﻿

中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授許金山涉以充滿一氧化碳的瑜伽健身球，殺害妻子黃秀芬及次女許儷玲。案件昨在高等法院續審，許金山在被捕後的錄影會面上強調，身為理大助理教授的女友Shara Lee（李泳怡）跟案件無關，但被發現事發前曾跟對方四次通電話。



許金山在錄影會面時供稱，跟Shara已拍拖約三年，但指「我保證她絕對與本案件及本調查無關」。許指，Shara雖有份參與其以白兔來查究高濃度氧氣能否治療一氧化碳中毒病人的研究，但她喜愛動物，不忍心下手，故從沒為該實驗到訪實驗室。惟警方調查出Shara在案發前與許金山通電話共四次，而問及Shara曾否在許把一氧化碳注入瑜伽球當天到訪實驗室時，許則認為她當日不在場；即使真的曾到訪亦應只逗留了短短十至十五分鐘。



許金山承認，自己於案發前三天把家中兩個瑜伽球放氣後摺疊放進袋裏，翌日帶到實驗室打入一氧化碳；當被警員問及明知百分之五的一氧化碳濃度已足以致命，但仍帶足足兩個瑜伽球份量的高濃度一氧化碳回家滅鼠時，許則稱他想「有咁多攞咁多」以防不夠用。



許提到，跟太太對子女教育或管教方式有分歧，夫妻精神上及肉體上關係亦逐漸疏遠，又因大女兒許美玲被確診「再生不良性貧血」後跌至谷底，但太太接受他出軌後，二人關係有所好轉。許又講述，太太死前參與一個「增強自信」的組織，但該組織疑似邪教，而太太加入組織後性格轉變及情緒不穩定，又開始遠離其居港馬裔摯友馮慧怡；他指次女正值青春期，性格衝動火爆，案發前一年內曾因狗隻在晚間吠叫而憤怒地報警五至十次，種種跡象令許金山震驚為何「全家都好像有情緒問題」。