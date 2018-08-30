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曾蔭權提終極上訴 周五裁決是否批准

2018-08-30 列印
■曾蔭權暫放棄申請保釋，繼續在赤柱監獄服刑。
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　　前特首曾蔭權於上月底遭上訴庭駁回推翻公職人員行為失當的定罪，但獲減刑至一年，曾蔭權須即時服餘下的刑期。代表曾蔭權的律師團隊分別向上訴庭及終審法院呈交終極上訴通知書，認為案中涉及重大的法律爭拗。上訴庭將於本周五（八月三十一日）就是否批出上訴至終院許可作出書面裁決，屆時曾蔭權須出庭應訊。

　　據悉，曾蔭權暫決定放棄保釋申請，繼續在赤柱監獄服刑，估計扣除行為良好及公眾假期，明年一月中刑滿出獄。

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