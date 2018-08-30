【Jetso App推薦慳位小法寶】 換購B.Duck一套四款限量收納袋

日本插畫師Keigo近期在內地爆紅，新書《我的生活不可能那麽壞》幾乎賣斷市。他的IG至今已上載近三千張作品，吸引近二十萬粉絲追蹤。因為畫畫，讓他得到不平凡的快樂。 插畫師Keigo的插畫充滿想像力，部份以擬人方式導出鱷魚、長頸鹿等的生活困難。 他表示，當初編輯聯繫他說要出書時，他認為自己只是個畫插畫的普通職員，懷疑是否真的可以成書。書中收錄了他的二百幅作品。他表示，從沒有想過可以出書，又有很多人喜歡。 他坦言，最初只是覺得好玩、想給平淡的生活帶來些改變，才開始在IG上發布自己的畫。他表示，有一次為台灣地震畫了一幅打氣畫，結果一下子就來了二千多個評論，激烈程度讓他感到驚訝...

2018-08-30