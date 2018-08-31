﻿食環署被揭三宗罪 街市租金亂龍 攤檔淪迷你倉

食環署轄下街市佔全港公私營街市的四成半，與民生息息相關，申訴專員公署主動調查其營運狀況，揭食環署涉三宗罪，包括攤檔任人濫用，一人霸二十三個當做迷你倉；同一街市兩個攤檔的租金竟相差九十倍，造成不公平競爭；食環署人員巡查粗疏，得過且過。



申訴專員公署一六年一月七日起就食環署對公眾街市攤檔的租務管理展開主動調查，發現食環署不限租賃攤檔數目。截至一七年七月一日，全港有九千二百多名承租人承租接近一萬二千九百個公眾街市攤檔，但有極端個案，一人租用多達二十三個攤檔，但全不售貨，改為儲物，變成私人迷你倉，但食環署沒有阻止，助長濫用。公署亦發現，元朗的同益街市因維修問題，二十八個攤檔被閒置逾二十年，浪費資源。



元朗28檔閒置逾20年



公署指出，有七成六街市攤檔的租金低於市場租金水平，但有二十四個公眾街市同時存有月租二百港元以下及九千港元以上的攤檔，包括兩個在同一街市的攤檔，位置相近、面積相同，但租金相差七十至九十倍，分別月租一百三十港元及一萬二千港元。申訴專員認為，「租金低、差距大」，與食環署給予部份檔主恩恤措施有關，以致十多年凍租，長期偏低，但其他檔位就加租。



16億赤字 租金過低



另外，公署發現食環署人員執管存有多項不足，包括巡查粗疏、主動跟進不足、執管寬鬆、對承辦商監管不足等。個案顯示，署方人員曾幾乎連續每日向同一檔戶發兩次口頭警告，但未能阻止檔戶違規佔用街市公共通道。



申訴專員劉燕卿指，過去五年食環署營運的街市赤字高達十六億港元，部份公眾街市攤檔的租金水平偏低，要以公帑長期補貼，即使攤檔租金低，但所售賣貨品價格不便宜，反映租金便宜卻未惠及市民，故建議當局正視問題，有必要全面制訂有效的租金調整機制，避免不公平競商環境。



食衞局局長陳肇始表示，接受公署的意見，食環署一直知悉問題，並正改善，會由專責隊伍負責，檢視街市管理的問題。食環署回覆本報查詢時指，署方大致同意申訴專員的意見，會積極跟進報告中建議，又指財政預算案已預留二十億元推行「街市現代化計劃」，會一併採取管理改善措施及新的營運模式。