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﻿議員：公眾街市租金不宜貼市

2018-08-31 列印
■黃碧雲指出，若租金調整至市場水平實在「太貴」，貴租變相轉嫁消費者。
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　　對於申訴專員公署揭露公眾街市部份攤檔租金長期低於市價水平，民主黨立法會議員黃碧雲認為，食環署應劃一公眾街市攤檔的租金，避免引發不公，招致檔戶投訴。但是她坦言，反對申訴專員以市值租金作為底價競投，因租金調整至市場水平，實在「太貴」，變相讓部份檔戶捱貴租。

　　黃碧雲續指，公眾街市是供市民採購食品及日常物品，若向檔戶收取十足市值租金，檔戶可能會將開支轉嫁予市民，令小市民的生活百上加斤，建議當局要按個別街市的實際情況，並對每名承租人租賃攤檔的數目設定一個合理的上限。

　　此外，黃碧雲指，租金差距大是歷史遺留下來的問題，她認為，食環署當務之急是解決公眾街市的管理問題，以及在有需要的地區興建新公眾街市，並為舊式街市興建空調設施。
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